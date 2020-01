Exclusief voor abonnees Verschil na 3.000km: 24 seconden DAKAR 15 januari 2020

In de Dakar 2020 lijkt alles in de eindspurt te worden beslist. Er resten de deelnemers nog 1.300 kilometer tegen de chrono, verdeeld over drie ritten, en het verschil tussen Carlos Sainz (MINI) en Nasser Al-Attiyah (Toyota) bedraagt na negen ritten amper 24 seconden. De ritwinnaar van de negende rit, Stéphane Peterhansel (MINI), volgt op 6min38 en is dus verre van uitgeteld. Carlos Sainz verloor zesenhalve minuut en ziet zo de Qatarese titelverdediger echt in zijn spiegels naderen. Een lekke band deed Sainz ei zo na de das om, maar de Spaanse rallylegende blijft dus nipt leider in de Dakar.

