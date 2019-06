Exclusief voor abonnees Verschaeve (9de) beste Belg in Giro U23 sinds 1998 24 juni 2019

00u00 0

Voor het eerst in 21 jaar eindigde er nog eens een Belg in de top tien van de Baby-Giro, de Ronde van Italië U23. Viktor Verschaeve, 20-jarige Antwerpenaar (Brasschaat) van Lotto-Soudal U23, hield in het zware slotweekend (met onder meer een aankomst op de Passo Fedaia) stand en pakte de negende plaats op 12:24 van Camilo Andres Ardila. De Colombianen domineerden de tiendaagse rittenkoers met vier etappezeges, de eerste drie posities in het eindklassement, de eindzege in het jongeren- en ploegenklassement en de top vier in het bergklassement. Verschaeve treedt in de voetsporen van Limburger Davy Daniels, die in 1998 tiende werd op 7:46 van ene... Danilo Di Luca. (JDK)