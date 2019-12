Exclusief voor abonnees Verschaeren twee maanden out 18 december 2019

Geen enkelbreuk en ook geen afgescheurde gewrichtsbanden. Wel een scheur in de liga-menten van de enkel. Dat is het verdict dat Yari Verschaeren te horen kreeg na de magnetische resonantietest die hij gisteren onderging. Hij zal twee maanden buiten strijd zijn. Al bij al een opsteker. Na de vreselijke beelden op Sclessin - de voet die in een hoek van 90 graden stond ten opzichte van het onderbeen - werd erger gevreesd. Verschaeren kondigde met een videoboodschap op de website van Anderlecht zelf zijn onbeschikbaarheid aan. En hij voegde eraan toe: "Bedankt voor jullie lieve berichtjes. Dat heeft me echt heel goed gedaan. Ik hoop jullie zo snel mogelijk blij te kunnen maken." (MJR)

