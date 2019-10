Exclusief voor abonnees Verschaeren scoort: "Selectie Duivels extra stimulans" 05 oktober 2019

Yari Verschaeren scoorde het openingsdoelpunt: "Ik ben blij dat ik eindelijk gescoord heb. Dat was al van mei geleden. Heeft allicht te maken met het feit dat ik, vooral voor de rust, voldoende ruimte kreeg om mij bij het spel te laten betrekken. Maar meer dan dat persoonlijk succesje geeft de zege mij een goed gevoel. Mijn selectie voor de Rode Duivels een extra stimulans? Jazeker, maar het is niet daarom dat ik beter in de match zat. Bij de nationale ploeg ga ik om te leren, met Anderlecht wil ik mee de wederopstanding inzetten. De aanwerving van Vercauteren is alleszins een pluspunt. Neen, hij heeft nog niet met ons gesproken. Dat zal de komende dagen gebeuren. Ik kijk ernaar uit." (AR)

