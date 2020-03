Exclusief voor abonnees Verschaeren: korte invalbeurt 02 maart 2020

Drie minuten voor affluiten barstte plots fel gejuich los in het vak van de Anderlecht-supporters. De reden: Yari Verschaeren maakte aanstalten om in te vallen. Op 15 december viel de belofte van het jaar op Standard uit met een zware enkelblessure. De beelden van de omgeslagen enkel waren huiveringwekkend. Vorige week zat Verschaeren tegen Eupen, twee maanden later, al op de bank, maar een invalbeurt zat er toen nog niet in. Begin vorige week trad hij wederop bij de beloften en zaterdagavond gebeurde dat bij de A-ploeg. Zijn invalbeurt was wel van korte duur: 3 minuten... (MJR)