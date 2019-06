Exclusief voor abonnees Verschaeren jongste doelpuntenmaker op EK U21 ooit 24 juni 2019

00u00 0

Dan toch nog een stukje geschiedenis geschreven. Yari Verschaeren (17 jaar en 345 dagen oud) kroonde zich tegen Italië tot jongste doelpuntenmaker ooit op een EK U21. En hoe! De krul ging heerlijk in de bovenhoek. "Dit was de mooiste goal uit mijn carrière. Misschien moet ik toch wat meer trappen vanop afstand", glunderde Verschaeren, die positief terugkeek op het toernooi. "Ondanks de uitschakeling was dit een geweldig avontuur. Ik heb hier grote matchen gespeeld, dat kan alleen maar goed zijn voor mijn ontwikkeling." Coach Johan Walem was vol lof: "Yari is de toekomst van het Belgische voetbal." Op 17 juli moet Verschaeren, die behoudens verrassingen geslaagd zal zijn voor zijn eindexamens, zich weer melden bij RSCA. De kans bestaat dat hij vroeger aansluit. (PJC)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis