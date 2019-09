Exclusief voor abonnees Verschaeren en Raman debuteren 10 september 2019

00u00 0

Sneller dan een TGV gaat de carrière van Yari Verschaeren, nog altijd maar achttien. Tien maanden nadat hij voor het eerst zijn opwachting bij Anderlecht had gemaakt, heeft de youngster nu ook zijn debuut voor de Rode Duivels gevierd. Vijf minuten voor tijd mocht hij invallen voor Youri Tielemans, uitgerekend de speler met wie Roberto Martínez hem onlangs vergeleek. "Ik moet de coach bedanken. Ik ben echt content", aldus Verschaeren over zijn vuurdoop. Ook al omdat hij zich kon laten zien: ei zo na had hij zichzelf op het scorebord getrapt. "Het was al 0-4, ik moest dus geen stress hebben. In dergelijke omstandigheden hou ik ervan om de bal te 'dragen' en acties te maken. Jammer dat hij er niet in ging." Verschaeren, nochtans een stil type, sprak nog de wens uit om ook de komende maanden deel uit te maken van de Gouden Generatie. "Het zijn allemaal topgasten en geweldige voetballers. Ik hoop dat ik er nog lang bij mag zijn." Ook Benito Raman (24) koestert die droom. Hij werd gisteren de zesde Belgische international in de geschiedenis van Schalke 04, toen hij in het slot Thomas Meunier kwam vervangen op de rechterflank. (PJC)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis