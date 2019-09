Exclusief voor abonnees Verschaeren: "Aan Dendoncker gevraagd om samen te rijden" 04 september 2019

00u00 0

Het nieuwe schooljaar startte voor Yari Verschaeren (18) exceptioneel op 3 september. "Om hier niet alleen te moeten aan-komen had ik aan Dendoncker gevraagd om samen te rijden", grijnsde Verschaeren na de eerste kennismaking met de Rode Duivels in Tubeke. "Leander zei dat ik me geen zorgen moest maken en dat het allemaal topgasten zijn. Ook Kompany en Chadli hadden me de raad gegeven om gewoon mezelf te blijven en mij te amuseren. Dat is precies wat ik deze week van plan ben." Verschaeren moest zich wel haasten om een woordje te wisselen met zijn grote voorbeeld. "Van kleins af aan kijk ik op naar Eden Hazard. Hij was en is mijn idool. Het is impressionant om hem bezig te zien, elke keer opnieuw. Jammer dat hij er niet bij is door een blessure. Maar deze Duivels zijn meer dan Eden alleen natuurlijk. Ik krijg de kans om te evolueren tussen spelers die bij de beste ploegen ter wereld zitten. Een geweldige kans." Het gaat enorm snel voor Verschaeren: Anderlecht, de Duivels... "Ik had deze selectie niet verwacht, dat geef ik eerlijk toe. Of het allemaal niet te snel gaat? Dat zal ik jullie na deze week kunnen vertellen." (KDZ)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis