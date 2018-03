Versace bant bont 16 maart 2018

Het Italiaanse modemerk Versace gaat geen bont meer gebruiken. Dat heeft ontwerpster Donatella Versace bekendgemaakt in een interview met 'The Economist'. Versace-collecties worden al heel lang opgesmukt met bont, maar daar komt nu dus een einde aan. "Ik wil geen dieren doden om mode te maken. Het voelt niet goed aan", zegt de topvrouw van het modehuis in het interview.

