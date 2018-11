Vers bloed ONZE OPINIE 22 november 2018

Kris Peeters. Jo Vandeurzen. Pieter De Crem. Renaat Landuyt. Hans Bonte. En vele anderen. Opvallend talrijk zijn ze, de rijpe vijftigers en prille zestigers die volgend jaar de nationale politiek verlaten. Sommigen doen dat uit eigen beweging. Omdat ze beseffen dat hun glorieperiode achter de rug ligt. Of omdat ze het moment rijp achten voor een ander leven, in de lokale politiek of buiten de politiek tout court. Anderen hadden hun verblijf in Brussel graag nog even gerekt, maar botsen op de cumulregels van hun partij en op de vernieuwingsdrang van hun partijvoorzitters. Die willen van de Vlaamse en federale verkiezingen van 2019 gebruikmaken om vers bloed in de parlementen te injecteren. Jonger. Vrouwelijker. Voor partijen in een krimp - zoals de Vlaamse socialisten, maar ook de andere klassieke partijen - is dat niet evident. Maar angst voor verlies bij de verkiezingen is een slechte raadgever. Wie te lang vasthoudt aan dezelfde gezichten, tekent zijn eigen ondergang. Je voelt dat sp.a, CD&V en Open Vld daarmee worstelen, elk op hun manier. Vijf minuten politieke moed is wat je hun toewenst bij hun lijstvorming voor 2019.

