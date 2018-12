Verrukkelijk vogeltje VOORGELEZEN 22 december 2018

Eén cadeautip voor wie natuurliefhebbers met eindejaar blij wil maken: 'Het roodborstje' van de Britse natuurhistoricus Stephen Moss. Helemaal terecht schoot dit prachtig vormgegeven kleinood vorig jaar naar de hoogste regionen van de Britse bestsellerlijsten. Moss spaarde dan ook tijd noch moeite: maandenlang dook hij afwisselend de natuur en de archieven in voor deze biografie van de geliefde zangvogel met de rode buik. Een pienter, wondermooi en mensvriendelijk beestje, maar - verrassend - af en toe best een agressief baasje. In twaalf hoofdstukken, voor elke maand één, volgt hij het vogeltje vanaf het moment dat het uit zijn ei kruipt tot het in december de winter ingaat, tussendoor strooiend met wetenswaardigheden over zang, voeding en andere gewoontes. Zelden kregen we een natuurboekje in handen dat tegelijk zo fraai oogt, zo leuk is geschreven en ook wetenschappelijk perfect onderbouwd is.

