Exclusief voor abonnees Verrips tekent bij Sheffield, KVM stapt naar FIFA 09 augustus 2019

00u00 0

Michael Verrips (22) heeft een contract van vier seizoenen getekend bij Premier League-promovendus Sheffield United. De Nederlandse doelman verbrak zijn contract, dat tot 2021 liep, bij KV Mechelen op basis van de veroordeling voor matchfixing. Hij is bij Sheffield aangekondigd als een vrije speler, Malinwa ontvangt dus geen transfersom. KVM weigert zich bij de zaak neer te leggen en stapt nu naar de FIFA. "Wij hebben woensdag, één dag voor het sluiten van de transfermarkt in de Premier League, een concreet bod van Sheffield United ontvangen. Donderdagmiddag werd dat bod teruggetrokken om Verrips enkele uren later aan te kondigen als een vrije speler. We gaan hier niet mee akkoord en ondernemen de nodige stappen bij de FIFA." (ABD)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis