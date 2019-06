Exclusief voor abonnees Verrassing, ook voor henzelf Warhola 29 juni 2019

Woensdag wisten ze nog van niks, gisteren stonden ze op Werchter. Het overkwam de mannen van Warhola, de band van Bazart-lid Oliver Symons. "Van een verrassing gesproken! We zijn echt superblij", aldus Symons. Toen de Canadese singer-songwriter Jessie Reyez haar optreden in Klub C annuleerde door een blessure, werd Warhola snel opgeroepen. Fris in het wit traden ze aan met hun elektro-indiepop, die fel gesmaakt werd door het publiek. Een momentje van vijftig minuten volledig wegdromen.

