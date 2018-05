Verplichte EHBO-opleiding voor wie rijbewijs wil in Brussel 23 mei 2018

Wie vanaf 1 november 2018 in Brussel zijn praktisch rijexamen wil afleggen, moet eerst een verplichte EHBO-cursus volgen. Het Rode Kruis leert er de basistechnieken van een hartmassage, hoe je de hulpdiensten correct verwittigt, hoe je bloedingen stelpt enzovoort. In totaal zullen er 20.000 opleidingen per jaar georganiseerd worden. De opleiding is gratis. Minister Ben Weyts is niet van plan de EHBO-cursus in Vlaanderen verplicht te maken. "Wel integreren we enkele vaardigheden op de terugkomdag", zegt woordvoerder Jeroen Tiebout. "Vanaf volgend jaar keren beginnende chauffeurs na 9 maanden terug voor een extra lesdag. Tijdens deze opleiding worden ook enkele EHBO-technieken aangeleerd." (DCFS)

