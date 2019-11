Exclusief voor abonnees Verplichte cursus voor racistische en homofobe voetbalsupporters 13 november 2019

Voetbalsupporters kunnen beter twee keer nadenken voordat ze oerwoudgeluiden maken of een arbiter voor 'vuile jeanet' uitschelden. De vereniging van profclubs Pro League wil zulke supporters een stadionverbod opleggen. Pas na het volgen van een cursus zullen ze weer kunnen plaatsnemen in de tribune. Met deze maatregel willen de clubs de discriminerende en kwetsende spreekkoren in de stadions de mond snoeren. De Pro League wil daarnaast ook de clubs zelf ter verantwoording roepen voor het wangedrag van hun supporters.