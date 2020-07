Exclusief voor abonnees Verplicht mondmasker brieven 04 juli 2020

Mooi dat 77% van de bevolking voor een verplicht mondmasker in de supermarkt is. Maar helaas is daar niets van te merken in de winkels zelf. Als die 77% nu al een mondmasker zou dragen op eigen initiatief, dan zou de resterende 23% vanzelf wel volgen. Gezond verstand gebruiken moet toch niet wettelijk vastgelegd worden?

Luc Van Laarhoven

