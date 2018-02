Verpleegster schuldig aan dood in woonzorgcentrum 01 februari 2018

De 40-jarige verpleegster uit Bree die een rolstoelpatiënte in een harnas op het toilet gezet heeft, is schuldig aan de dood van die vrouw. Het dramatische incident gebeurde op 24 juni 2014 in het Genkse rusthuis Toermalien, nadat de verpleegster de 83-jarige Dilder Gumussu 's avonds op het toilet gezet had en daarna haar medicatieronde verderzette. Maar de bejaarde vrouw riep niet, waardoor de verpleegster haar vergat en na haar shift naar huis ging. Collega's troffen de vrouw uren later dood aan. Ze was voorovergevallen en gestikt.De rechtbank oordeelt nu dat de verpleegster onvoorzichtig was, maar verleent wel opschorting van straf voor een proefperiode van drie jaar. Daartegenover staat dat ze 24.515 euro schadevergoeding en 2.400 euro advocatenkosten aan de nabestaanden van de overledene verschuldigd is. Ze moet ook opdraaien voor 4.870 euro aan kosten voor de strafvordering. (JEK)

