Verpleegster maakt zoontje met opzet ziek 38 keer naar ziekenhuis in 3 jaar tijd 21 maart 2019

Een 48-jarige verpleegster uit Ingelmunster heeft in beroep twee jaar cel gekregen, waarvan één jaar effectief, voor het opzettelijk ziek maken van haar zoontje. In eerste aanleg werd de vrouw nog vrijgesproken.Tussen 2010 en 2012 moest het jongetje 38 keer in het ziekenhuis opgenomen worden. Volgens het openbaar ministerie in eerste aanleg lijdt Elke S. aan het syndroom van Münchhausen by proxy. Dat betekent dat ze haar kind opzettelijk ziek maakte om zelf aandacht te krijgen. "Ze wist als verpleegster hoe ze haar kind ziek kon maken en hoe dit te verbergen", aldus de openbare aanklager. Zelf ontkende de vrouw alle beschuldigingen. Het Gentse hof van beroep achtte de feiten bewezen voor de periode tussen 20 december 2011 en 25 december 2012. De moeder kreeg ook een geldboete van 600 euro. Haar zoontje woont intussen thuis en de situatie verloopt naar verluidt goed. (DJG)

