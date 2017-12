Verpleegster besteelt slapende en demente bejaarden: "Tijdens nachtshift kon ze jaar lang haar gangetje gaan" Ken Standaert en Jeffrey Dujardin

05u45 0 rv Vanessa W. raakte volgens kennissen jaren geleden al aan lager wal. De Krant In een rust- en verzorgingstehuis in Eeklo is een verpleegster ontmaskerd die een jaar lang slapende en demente bejaarden bestal. De buit zou ze doorverkocht hebben op veilingsites. De vrouw, die bij haar eerste verhoor meteen zes feiten bekende, is intussen ontslagen.

Op 22 november arresteerde de politie Vanessa W. (37) in het Eeklose rust- en verzorgingstehuis Avondzegen. De nachtverpleegster bleek de dievegge te zijn die sinds eind vorig jaar de demente en hulpbehoevende bewoners bestal die ze eigenlijk moest verzorgen. "Tal van bewoners en hun families merkten sinds december 2016 op dat er geld, juwelen en waardevolle voorwerpen verdwenen", vertelt een politiebron. De rusthuisdirectie werd telkens gealarmeerd en diende bij de politie een klacht in tegen onbekenden. Naarmate het aantal dossiers aandikte, intussen een vijftiental, kwamen de speurders de alleenstaande moeder met twee dochters op het spoor. "Op basis van de klachten hebben we bekeken wie op welk ogenblik aan het werk was", klinkt het. "Daarnaast was er een aantal personen die opmerkten dat W. zich af en toe verdacht gedroeg."

Drugsprobleem

Uiteindelijk zou blijken dat W., die voordien op de afdeling met zwaar dementerende bewoners werkte, als nachtverpleegster toegang had tot alle afdelingen van het rustoord. "Tijdens haar shiften ging ze ongestoord haar gangetje want 's nachts werkt er veel minder personeel en is er ook geen sociale controle door bezoekers." Haar buit - hoofdzakelijk kostbare juwelen - zou W. onder andere via veilingsites op internet doorverkocht hebben. Tijdens haar eerste verhoor bekende de vrouw, die volgens kennissen enkele jaren geleden aan lager wal geraakte door een drugsprobleem, zes diefstallen. "In de andere negen dossiers ontkent ze voorlopig elke betrokkenheid", klinkt het. Diezelfde dag biechtte ze de diefstallen ook op aan haar werkgever. "We hebben haar contract onmiddellijk stopgezet", vertelt rusthuisdirecteur Luc Voeten. "In dit dossier voelen wij ons ook slachtoffer omdat zij als één van onze 90 medewerkers onze instelling vertegenwoordigde en onze naam hierdoor aangetast is. Maar de getroffen bewoners blijven de grootste slachtoffers. Zij zijn hun kostbare juwelen kwijt die ze vaak al jarenlang koesterden en ook een emotionele waarde hebben." Volgens Voeten is het uitgesloten dat W. nog in een andere zorginstelling aan de slag kan. "Gezien de reden van haar ontslag en het feit dat je altijd over een uittreksel van goed gedrag en zeden moet beschikken, zal dat niet meer lukken", klinkt het.