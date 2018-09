Veroordeling voor Michel Van den Brande verbroken 06 september 2018

Michel Van den Brande, zaakvoerder van stellingbedrijf Kontrimo die bekend is geworden door het programma 'The Sky is the Limit', is dan toch niet veroordeeld voor een dodelijk arbeidsongeval in 2014. Het Hof van Cassatie heeft beslist dat het proces moet worden overgedaan. Van den Brande kreeg 8 maanden cel met uitstel en 9.000 euro boete, waarvan de helft met uitstel, omdat de rechtbank hem schuldig achtte aan de dood van werknemer Kenny D. De arbeider kreeg een buis van zeven kilo tegen zijn hoofd bij de afbraak van een stelling aan een kerk in Brugge. De jongeman viel naar beneden en was op slag dood. Van den Brande ging niet akkoord met zijn straf, maar ook in beroep kreeg hij ongelijk. Kontrimo werd hiervoor veroordeeld tot een boete van 36.000 euro, waarvan de helft met uitstel. Door de beslissing van het Hof van Cassatie zal het hof van beroep in Brussel zich nu over de zaak buigen. (JEW)

