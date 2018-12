Veroordeelde 'valse CEO' sjoemelt weer in nieuw bedrijf 01 december 2018

00u00 0

Een veroordeelde CEO met een beroepsverbod is er toch in geslaagd om aan het hoofd te komen van een tweede bedrijf. Hij begon opnieuw te sjoemelen, en riskeert nu in Gent een zware celstraf. F.A. werd in juni 2013 al veroordeeld, maar kon later via een extern kantoor toch worden aangesteld als baas van een textielbedrijf in Evergem. De man had zijn lesje duidelijk nog niet geleerd: hij probeerde onder meer zijn belastingschuld af te schuiven op het bedrijf en voerde schilderwerken uit op kosten van de vennootschap. De 'CEO' riskeert nu anderhalf jaar effectief. Opvallend: F.A. liep rond in het Gentse gerechtsgebouw, maar kwam toch niet opdagen tijdens de zitting. (OSG)