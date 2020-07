Exclusief voor abonnees Veroordeelde rechts-extremist op eerste rij bij 11 juliviering 14 juli 2020

Op de eerste rij bij de herdenking van de Guldensporenslag in Kortrijk vrijdag zat, tussen allerlei prominenten, een Franse rechts-extremist met een strafblad. Aurélien Verhassel had een zitje naast Dries Van Langenhove (VB), die hem als "een vriend" omschrijft. Zaten ook op de eerste rij: Vlaams minister Matthias Diependaele (N-VA), Kortrijks burgemeester Vincent Van Quickenborne (Open Vld) en Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA). Verhassel komt uit Rijsel, een stad die in een ver verleden deel uitmaakte van het graafschap Vlaanderen. Vorig jaar is hij in beroep veroordeeld tot 12 maanden cel, waarvan 6 effectief. Hij sloeg twee mannen van vreemde origine werkonbekwaam, al stelde de rechter geen racisme vast. Tussen 2003 en 2013 liep hij nog zes veroordelingen op. Onder meer voor huisvredebreuk nadat hij een groot spandoek aanbracht op het dak van het hoofdkwartier van de Franse Parti Socialiste als protest tegen het homohuwelijk. In Duitsland liep Verhassel een veroordeling op voor 'bezit en invoer van explosief materiaal'. Van Quickenborne wil ervoor zorgen dat mensen als Verhassel niet meer op de eerste rij belanden: "Dat beeld is schabouwelijk voor de stad." (DM)

