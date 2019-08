Exclusief voor abonnees Veroordeelde opgepakt toen ze wou vluchten naar Servië SCHELLEBELLEMOORD 14 augustus 2019

00u00 0

De dochter van Prosper Van Der Borght (78) is vorige vrijdag opgepakt in Aalst. Berlinda (59) kreeg 21 jaar cel in beroep voor haar betrokkenheid bij de Schellebellemoord. Ze had twee maanden uitstel gevraagd voor haar opsluiting, en wist goed waarom. "Berlinda had aan verschillende mensen verteld dat ze met haar nieuwe vriend naar Servië zou vluchten", klinkt het. Het duurde niet lang vooraleer dat nieuws zich verspreidde en een onmiddellijke aanhouding werd gevorderd.