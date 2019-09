Exclusief voor abonnees Veroordeelde blijkt plots andere persoon 5 jaar cel voor 7 ramkraken 06 september 2019

00u00 0

Een 33-jarige Roemeen heeft een tweetal maanden onterecht in de cel gezeten voor zijn vermeende betrokkenheid bij zeven ramkraken. R.R. vloog achter de tralies, maar bleek evenwel niet de persoon die het gerecht voor ogen had. R.R. kwam op 5 augustus voor de rechter in Brugge. Hij tekende er verzet aan tegen de 5 jaar cel die hij op 12 april vorig jaar bij verstek kreeg voor ramkraken in Oost- en West-Vlaanderen. "Ik heb niets te maken met deze feiten", verklaarde hij plots op de zitting. "Mijn identiteit werd door die ramkrakers gestolen." R.R. ging zich deze zomer na zijn veroordeling zélf aangeven bij de politie, maar ontkende met klem. De rechter stelde de verzetszaak uit om na te gaan of het verhaal van de Roemeen klopte. Volgens het parket verklaarde één van de bendeleden intussen dat de identiteit van R.R. inderdaad misbruikt werd. Ook de persoon die te zien was op camerabeelden van de feiten, blijkt nu maar weinig gelijkenissen te vertonen met de man. Dezelfde avond mocht hij de gevangenis verlaten. Volgende week donderdag velt de rechter een definitief vonnis in de zaak. (SDVO)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis