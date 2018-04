Veroordeeld voor diefstal bij invalide, zieke buur 19 april 2018

De geflopte politicus Aron Berger is op 27 maart veroordeeld voor het bestelen van een goede vriend. Zijn 65-jarige gewezen buurman die invalide en ziek is, had de hulp van Berger gevraagd bij het regelen van een erfenis. Berger maakte afspraken met een notaris, maar sluisde tegelijkertijd 28.573 euro van de erfenis door naar zijn eigen rekening. "De vriend dacht dat Berger hem belangeloos wilde helpen. Dat vertrouwen heeft Berger volledig geschonden", staat te lezen in het vonnis van de Antwerpse rechter.

