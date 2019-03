Exclusief voor abonnees Veroordeeld na brutale afpersing tijdens 'seksdate' 27 maart 2019

Vier jongeren uit Ieper en Menen zijn veroordeeld omdat ze misbruik hebben gemaakt van een jongen met een beperking. Damien B. en Akira B. uit Ieper, Niels H. uit Menen en Matthew L. uit Ieper spraken bij hem thuis in Veurne af onder het mom van een seksdate. Matthew L. wachtte buiten, de rest ging binnen. Ze knevelden en bedreigden het slachtoffer en beroofden hem van zijn geld, smartphone en bankkaart. Met een nepgeweer dwongen ze hem zijn pincode te geven. De vier daders waren amper 18 jaar op het moment van de feiten. "Ze waren in een chatbox aanwezig om een homoseksueel slachtoffer te strikken en te beroven. Ze vonden een makkelijk slachtoffer, een jongen met een beperking. Dat maakt de feiten des te verwerpelijker", sprak de procureur op het proces. Damien B. en Akira B. kregen drie jaar cel met uitstel onder strenge voorwaarden. Niels H. werd veroordeeld tot twee jaar cel met uitstel onder voorwaarden. Matthew L. uit Ieper, die in de auto bleef wachten, kreeg twee jaar effectief omdat hij niet opdaagde. (BBO)

