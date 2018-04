Veroniques dochter sterft door overdosis (of is het moord?) 04 april 2018

'Gent West' eindigt zijn eerste seizoen met een dubbelaflevering. Daarin krijgt Veronique (Ruth Becquart) te horen dat haar dochter Luna (Anna De Ceulaer) aan een overdosis is overleden. Ze is in alle staten, maar krijgt geen toestemming om naar de begrafenis te gaan. Later blijkt het om een moord te gaan en Véronique wil gerechtigheid, want alle sporen leiden naar Kat (Gilda De Bal). Dat de aflevering nog met een aantal vraagtekens zal eindigen lijkt wel duidelijk, want intussen werd al een tweede seizoen van 'Gent West' opgenomen. De serie is gebaseerd op de Australische reeks 'Wentworth', en die is al aan het vierde seizoen toe. (DBJ)