Exclusief voor abonnees Véronique Leysen en Thomas Vanderveken verwelkomen tweede kindje 20 februari 2020

Véronique Leysen (34) is bevallen van een zoontje, Isaï. Dat nieuws deelde de zakenvrouw via Instagram, samen met enkele hartverwarmende foto's. Het is het tweede kindje met haar partner, presentator Thomas Vanderveken (38), na de intussen 3-jarige Otto.

