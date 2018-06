Véronique De Kock opent winkel in Wijnegem Shopping 02 juni 2018

00u00 0

De zaken gaan goed voor Véronique De Kock. Drie jaar na de opening van haar boetiek '1995 by Vero' in Schilde, die verwijst naar het jaar waarin ze Miss België werd, heeft ze nu ook een pop-upwinkel in het Wijnegem Shopping Center. "Een droom die uitkomt, want als kind kwam ik hier regelmatig shoppen met mijn ouders."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN