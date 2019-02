Véronique De Kock opent nieuwe winkel (en stelt huwelijk door alle drukte uit) 02 februari 2019

Gisteravond heeft Véronique De Kock (41) de deuren geopend van haar nieuwe kledingzaak '1995 by Véro' in Brasschaat. De voorbije jaren was de winkel gevestigd in Schilde, maar dat pand werd te klein voor de vele collecties en dus moest de ex-Miss België noodgedwongen op zoek gaan naar een nieuwe locatie. "We hebben dit oude herenhuis op een maand tijd omgebouwd tot winkel", aldus een glunderende Véronique. "Dat was vrij heavy. Zeker omdat ik ook zelf verhuisd ben naar Brasschaat. Mijn verloofde Manuel is van hier. Ik ben dus de liefde gevolgd." Zelf staat Véronique elke dag in de winkel, al blijft ze het wel combineren met haar modellen- en presentatiewerk. "Ik heb meer dan genoeg omhanden. Zoveel zelfs dat ik ons huwelijk noodgedwongen moet uitstellen. Normaal zou ik in de zomer trouwen, maar het zal voor wat later op het jaar zijn. Ik heb echt nog geen tijd gehad om het te organiseren." (CD)

