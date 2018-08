Véronique, Astrid en co ontwerpen hun eigen kledinglijn 29 augustus 2018

De kunst in het Afrikamuseum in Tervuren moest gisteravond even plaats maken voor mode. Enkele bekende gezichten, onder wie Astrid Coppens en Véronique Leysen, stelden er hun nieuwste herfst- en wintercollectie voor die ze ontworpen hebben voor ZEB. Ook Tom Waes van de partij. De presentator is al voor het derde jaar op rij ambassadeur van de kledingketen en trok dit jaar samen met zijn 20-jarige zoon Milo naar het zonnige Italië voor een modeshoot. "Mijn zoon en ik delen dezelfde stijl. Zo gebeurt het vaak dat hij mijn chique kleren en schoenen uitleent." (CD)

