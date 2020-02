Exclusief voor abonnees Vernoem een kakkerlak naar je ex op Valentijnsdag 12 februari 2020

00u00 0

De San Antonio Zoo in Texas heeft de perfecte oplossing voor iedereen die op valentijn wrok koestert tegenover een vervelende ex. Voor een luttele 5 dollar (4,5 euro) kan je er een kakkerlak vernoemen naar je ex-liefje, en de zoo voert die vervolgens op 14 februari aan een dier op het 'Cry me a Cockroach'-event.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis