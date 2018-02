Vermote ingelopen in slotkilometer: "Dacht dat het binnen was" 26 februari 2018

Zaterdag in de Omloop miste Julien Vermote naar eigen zeggen nog de vechtlust om een rol van betekenis te spelen in de finale. Gisteren toonde hij wel waarom hij de stap van Quick.Step Floors naar Dimension Data heeft gezet: om een gooi te doen naar winst in een (semi-)klassieker. In de slotfase trok hij in de aanval en kreeg Aurélien Duval en Loïc Vliegen mee. Vermote was veruit de sterkste van het trio en hield ook het langst stand. Pas in de laatste honderden meters werd hij alsnog overvleugeld door de voorwacht van het peloton. En dat zorgde voor diepe teleurstelling en een vloek van jewelste. "Zo dicht bij een mooie zege, dit voelt zeer zuur aan", reageerde Vermote, die op een boogscheut van de finish woont. "Natuurlijk wist ik dat het niet gemakkelijk was tegen die georganiseerde ploegen, maar toch. Ik kan een stukje hardrijden, dus geloofde ik er in. Ik dacht zelfs dat het binnen was." Vermote trekt zich wel op aan de goede vorm. En aan de troostende woorden en complimenten van ploegmaats Edvald Boasson Hagen en Bernhard Eisel. (DNR)

