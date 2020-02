Exclusief voor abonnees Vermoorde veearts Karel Van Noppen ereburger Lille 24 februari 2020

00u00 0

25 jaar nadat dierenarts en veekeurder Karel Van Noppen werd vermoord, is hij zaterdag tot ereburger van de Antwerpse gemeente Lille uitgeroepen. Van Noppen werd in 1995 doodgeschoten in opdracht van de hormonenmaffia, die hem eerder al had bedreigd.