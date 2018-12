Vermoorde onschuld 11 Dries Van Langenhove 27 december 2018

Een jongerenbeweging. Doet denken aan spelletjes, kampvuur, gitaar en samen op bivak. Het VRT-reportagemagazine 'Pano' trok mee in het spoor van jongerenbeweging Schild & Vrienden. Een groepje jongeren dat zich volgens de welbespraakte frontman/eindbaas Dries Van Langenhove (25) inzet voor een positieve mentaliteitswijziging bij de Vlaamse jeugd, zodat zij fysiek en mentaal weerbare, sociale burgers worden. Nobel streven. Maar de reportage toonde toch een ander gelaat. Linkse manifestaties boycotten leek nog wat onschuldig studentikoos, maar een interne chatbox met daarin duizenden racistische en walgelijke commentaren, een uitgekiend plan om leden op sleutelposities in de samenleving te posteren om ze te verrechtsen en verheerlijking van Hitler, is dat niet. We zagen beelden van gespierde jonge kerels die trainen met vuurwapens. "Voor als de dag van het geweld komt." Schild & Vrienden: een jongerenbeweging of een privémilitie? Het gerecht vraagt het zich sinds de reportage ook af. Van Langenhove niet. Hij speelt de vermoorde onschuld. "Allemaal leugens van de mainstream media." (SSB)

