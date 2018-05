Vermoorde journalist leeft nog 31 mei 2018

00u00 0

De Russische journalist Arkadi Babtsjenko, over wie was bericht dat hij dinsdagavond in Kiev was doodgeschoten, is nog in leven. Dat is gebleken op een persconferentie van de Oekraïense staatsveiligheid (SBU), waar een opvallend levendig ogende Babtsjenko naar voren trad om de journalisten toe te spreken.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN