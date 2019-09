Exclusief voor abonnees Vermoord teruggevonden, dag nadat zoon uit Schelde gehaald is 09 september 2019

Roofmoord. Daar gingen de speurders aanvankelijk van uit, nadat ze vrijdag de lichamen van Lena Vangheluwe (66) en Henri Vanlerberghe (69) hadden aangetroffen in hun huis in Thimougies, net over de taalgrens. Het koppel, dat in 2017 met pensioen gegaan was na jarenlang een fruitwinkel te hebben uitgebaat in Kluisbergen, was om het leven gebracht met messteken. Al snel werd echter de link gelegd met een lichaam dat een dag eerder uit de Schelde gehaald was in Oudenaarde: dat van Benny R., de zoon van Lena uit een vorig huwelijk. In zijn geval wees alles op zelfmoord. Het is zo goed als zeker dat de dood van Benny gelinkt is aan de moord op Lena en Henri, maar het gerecht was afgelopen weekend karig met commentaar. Volgens de familie waren er nooit problemen tussen moeder en zoon, maar buren schetsen een heel ander beeld. (IBO/DCRB/VHS)

