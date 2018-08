Vermomde dieven aan de haal met 25 endoscopen 07 augustus 2018

In het Leuvense ziekenhuis Gasthuisberg zijn dieven ervandoor gegaan met een niet-alledaagse buit: 25 endoscopen. Dat zijn apparaten waarmee de dokter via een buis in het lichaam van de patiënt kan kijken. Totale waarde: 250.000 euro. "De drie verdachten, vermomd met valse baarden, petten en brillen, wandelden het ziekenhuis binnen via de hoofdingang. Ze braken twee deuren open om bij de instrumenten te geraken", klinkt het bij het parket. Professor Gert Van Assche van de dienst Endoscopie reageert geschokt op de diefstal. "Bovendien hebben we in de verste verte geen idee waar de daders die apparaten gaan kwijtraken." De werking van de afdeling komt gelukkig niet in het gedrang. (ADPW)