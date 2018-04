Vermiste verpleegster die ontsnapte gevangene onderdak bood gewurgd teruggevonden. Twee verdachten opgepakt Jef Van Nooten Patrick Lefelon

27 april 2018

10u00 5889 De Krant De voormalige verpleegster van de gevangenis van Antwerpen die een ontsnapte, door haar partner mishandelde gedetineerde onderdak bood en sinds enkele dagen vermist was, is dood teruggevonden. Uit de autopsie blijkt dat Christine Lenaerts (45) uit Bouwel (Grobbendonk) gewurgd werd. De politie heeft een moordonderzoek geopend. Er zijn twee internationaal geseinde verdachten opgepakt in Spanje.

Het lichaam werd gisteravond gevonden in de omgeving van het jaagpad langs het kanaal Herentals-Bocholt, in het struikgewas en verstopt in het kreupelhout. Al enkele dagen liep er een onderzoek naar de ontvoering van de 45-jarige verpleegster. Dat raakte gisteren bekend toen de politie een opsporingsbericht voor de Kempense vrouw verspreidde.

De autopsie heeft inmiddels uitgewezen dat het slachtoffer om het leven is gebracht door wurging. Twee verdachten die internationaal geseind stonden, werden in opdracht van de onderzoeksrechter vanmorgen om 6 uur gearresteerd in Spanje. Er is een overleveringsverzoek gedaan. Het gaat om de 33-jarige Ashley V.D.V. uit Herentals en de 43-jarige Marco L. uit Turnhout.

Gele kaak

Tien dagen geleden werd Lenaerts nog met de dood bedreigd door Marco L., een ex-gedetineerde. Hij was de gedumpte bruidegom van Ashley V.D.V., de 'runaway bride' die vlak voor haar geplande huwelijk achter de tralies ontsnapte. Na haar ontsnapping had de verpleegster Ashley V.D.V bij haar thuis onderdak geboden.

Lenaerts legde vorige week aan deze krant uit hoe dat in zijn werk was gegaan. "Ashley belde mij op zondag 14 april in paniek op. Zij had mijn nummer in het telefoonboek gevonden. Ze was in elkaar geslagen door haar vriend en kon nergens terecht. Ik heb haar enkele dagen in huis genomen om haar te helpen. Ashley had verwondingen aan haar hoofd en een gele kaak. Haar vriend, ex-gedetineerde Marco L., heeft mij een heel weekend gestalkt en bedreigd. Ashley is dan opnieuw gevlucht. Nu zit ik doodsbang thuis, met een honkbalknuppel binnen handbereik."

Over haar toeren

De gevangenisdirectie van Antwerpen schorste Lenaerts op staande voet toen ze hoorde over haar contacten met de gevluchte gevangene. De verpleegster besloot de eer aan zichzelf te houden en ontslag te nemen. Volgens ex-collega's van de gevangenis was de vrouw helemaal over haar toeren door wat er gebeurd is. Ze voelde zich onheus behandeld, omdat zij alleen maar iemand in nood had willen helpen.

Lenaerts werd vorige zondagavond voor het laatst gezien, toen ze haar ernstig zieke vader thuisbracht in Antwerpen. Haar auto, een Dacia Duster, is naderhand wel nog opgemerkt in de buurt van Bouwel, waar ze woont. Twee mannen, van wie één ex-gedetineerde, probeerden de wagen snel te verkopen. Dat lukte niet. Later werd er geld van de rekening van de vrouw afgehaald aan een automaat. De wagen is ook nog door ANPR-camera's opgemerkt in Limburg en is daarna vermoedelijk richting Duitsland of Nederland verdwenen.

De politie had al vijf dagen geen nieuws over de vrouw. In de hoop toch een teken van leven te krijgen, werd haar opsporingsbericht verspreid.

Het onderzoek wordt gevoerd door de Federale Gerechtelijke Politie onder leiding van de onderzoeksrechter.