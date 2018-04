Vermiste tiener verdwaalt in Antwerpen 13 april 2018

In Antwerpen is een 14-jarige Nederlandse jongen gisteren urenlang vermist geweest tijdens een schooluitstap. De scholier van het Sondervick College in Veldhoven keerde omstreeks 14 uur niet terug na een vrij moment in de stad. Daarop werd de politie ingeschakeld. Die deed nazicht in de binnenstad en op Linkeroever, waar de groep leerlingen eerder op de dag een wandeling maakte. De spoorwegpolitie werd ook op de hoogte gebracht voor het geval de jongen op eigen initiatief de trein zou nemen en ook de Nederlandse recherche volgde de zaak op. Het werd als een onrustwekkende verdwijning beschouwd, aldus de Antwerpse politie. Uiteindelijk dook de vermiste op. De tiener werd omstreeks 21.45 uur gevonden. Hij bleek verdwaald te zijn.

HLN