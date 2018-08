Vermiste slang duikt na maand op in winkelstraat 18 augustus 2018

Een slang heeft gisterochtend enkele voetgangers in de winkelwandelstraat van Leuven de stuipen op het lijf gejaagd. De korenslang van zowat een meter lang was zo'n maand geleden al ontsnapt. Hoe en waar het dier die lange periode overleefd heeft, blijft een raadsel. "Rond 4 uur hebben onze diensten de oproep gekregen dat er een rood-oranje-zwarte slang op de Diestsestraat werd gezien", vertelt een woordvoerder van de Leuvense politie. "Toen wij samen met de brandweer ter plaatse kwamen, vluchtte het diertje een keldergat in van een appartementsgebouw. Daarop heeft de brandweer zoutzakken op het keldergat gelegd zodat het er niet meer uit kon."

HLN