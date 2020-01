Exclusief voor abonnees Vermiste moeder van zes kinderen dood teruggevonden in Samber 30 januari 2020

00u00 0

De moeder van zes kinderen (38) die op tweede kerstdag verdween in het Waalse Carnières is dood teruggevonden in de Samber. Eerder vonden duikers het lichaam van haar man (40) in het water. Het parket van Charleroi communiceert niet over de doodsoorzaak.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis