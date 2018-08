Vermiste Gert-Jan (23) wordt door papa opgepikt in Sarajevo 11 augustus 2018

De vermiste 23-jarige Gert-Jan Dobbelaere uit Zaventem is in goede gezondheid opgedoken. De jongeman was alleen op reis, maar liet sinds 27 juli niets meer van zich horen. De familie gaf hem daarom als vermist op en de politie startte een zoektocht. Donderdagavond belde de politie van de Bosnische hoofdstad Sarajevo de ouders van de twintiger op met het verlossende nieuws: Gert-Jan zat bij hen op kantoor. De vader van de jongeman is gisteren naar Sarajevo vertrokken om zijn zoon op te halen. Of die zichzelf aanbood op het politiekantoor of dat de politie hem gevonden heeft, is nog niet bekend. Het is ook nog onduidelijk waarom hij ruim een week onbereikbaar was, al zou hij niets ergs hebben meegemaakt. "We zijn bijzonder opgelucht", zegt de familie. "Iedereen bedankt om ons te helpen zoeken. Jullie hulp betekende enorm veel voor ons." (SRB/RDK)

