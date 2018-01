Vermiste dame blijkt in slaap gevallen in McDonald's 00u00 0

Een toeriste die dit weekend in Oostende als vermist werd opgegeven, is op een verrassende plek teruggevonden. De vrouw was zaterdagavond nog een hamburger gaan eten in de McDonald's en ging kort voor sluitingstijd even naar het toilet. Daar viel ze - flink onder de invloed van alcohol - in slaap. Het personeel sloot het filiaal nietsvermoedend af.