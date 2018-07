Vermiste Belg met beperking ongedeerd teruggevonden op een bankje: "Bedankt Londen, voor de gratis drankjes en lekkere frieten" BJORN MAECKELBERGH

18 juli 2018

05u00 0 De Krant De Vlaamse toerist met een mentale beperking die vorige vrijdag verloren liep in Londen, is veilig terug thuis in Brugge. Luc Blieck (57) dwaalde drie nachten moederziel alleen rond in de miljoenenstad. "Maar de mensen waren vriendelijk. Ik kreeg zelfs gratis frieten."

Luc Blieck was gisteren nog de hele dag erg onder de indruk van zijn uit de hand gelopen vakantie, maar het plan was dat hij gewoon weer thuis zou slapen. Thuis, dat is in een studio van de vzw Oranje in Brugge. Daar wonen meerdere mensen met een beperking onder begeleiding.

Vorige vrijdag was rond 16 uur het ondenkbare gebeurd. Het groepje met acht personen en twee begeleiders, op vijfdaagse uitstap in Londen, was ter hoogte van de Big Ben midden in een betoging tegen de Amerikaanse president Donald Trump terechtgekomen. In een fractie van een seconde speelde Luc zijn groepsgenoten kwijt in de mensenmassa. Niemand zag hem nog. Een probleem, want volgens experts heeft hij de verstandelijke capaciteiten van een lagereschoolkind. De man had ook dringend medicatie nodig, die hij niet bij zich had.

Grote dorst

