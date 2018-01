Vermiste (82) ligt dood in kelder huisarts 26 januari 2018

Een 82-jarige vrouw uit Luik die al een maand vermist is, is dinsdagavond dood teruggevonden in de kelder van haar dokter. De echtgenote van de huisarts vond het lichaam van Anne-Marie Bastin. Niemand weet hoe de bejaarde in de kelder is terechtgekomen - een misdrijf werd na een autopsie uitgesloten. Anne-Marie had op 22 december 2017 voor het laatst een doktersafspraak. De arts vond dat ze een beetje verward overkwam, maar voorts was de vrouw gezond. Een dag later ging ze nog naar de bakker, voor ze verdween. Het parket van Luik onderzoekt de zaak, maar staat voor een raadsel.