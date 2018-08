Vermist Varken van 3,5 op 5 meter 11 augustus 2018

00u00 0

Bizarre verdwijning in Eke bij Nazareth: een opblaasbaar varken van 3,5 op 5 meter dat de parking van de Makro-supermarkt opvrolijkte, is spoorloos. "We dachten eerst dat het om een grap ging", zegt communicatieverantwoordelijke Marthe Mennes. "Het moet een uitdaging geweest zijn om dit varken te stelen, zelfs als je de lucht eruit gelaten hebt. Het dier is gemaakt van behoorlijk zwaar 'springkasteelstof' én er zit voor 100 kilogram aan gewichten in verwerkt die je er niet zomaar uitkrijgt." De winkel benadrukt dat het niét om een reclamestunt gaat en looft een beloning uit voor wie het varken terugvindt. "Alle tips zijn welkom." (DJG)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN