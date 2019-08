Exclusief voor abonnees Vermist: Naya en haar babywolfjes 29 augustus 2019

00u00 0

Sinds april ontbreekt elk spoor van wolvin Naya. Het dier was op dat moment hoogzwanger. Het lijkt aannemelijk dat ze inmiddels bevallen is, wat zou betekenen dat er voor het eerst sinds de soort hier haar herintrede maakte welpjes geboren zijn in Vlaanderen. "Dat Naya zich lange tijd niet laat zien, is niet ongewoon", zegt bioloog Frederik Thoelen. "Na een bevalling trekken wolven zich met hun welpjes terug in een klein kerngebied, waar ze ook nog eens meerdere holen maken. Naya's partner August is wél nog op beelden gezien. Logisch: hij moet op zoek naar voedsel voor zijn kroost." Om na te gaan hoe het met het gezinnetje gesteld is, wordt er de komende twee weken actief naar de wolven gezocht. (LID)