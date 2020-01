Exclusief voor abonnees Vermist meisje (16) verkocht aan Brusselse bende 16 januari 2020

De lokale politie Brussel Zuid heeft vorige week een Frans meisje (16) gered uit de handen van een Brusselse stadsbende. De tiener was eind november weggelopen met haar lief na een ruzie op school. In december werd ze koudweg 'verkocht' aan de Brusselse stadsbende van het Jacques Franckplein in Sint-Gillis, voor 2.000 euro aan drugs en cash. Ze werd in een kelder van een woning in Ukkel opgesloten en gedwongen zich te prostitueren, zowel in de woning zelf als in verscheidene hotels. Daarbij werd ze de hele tijd bewaakt door een van de bendeleden.

