Vermist koppel laat zes kinderen thuis achter 14 januari 2020

De politie en het parket in Charleroi vragen om uit te kijken naar het echt-paar Shujaar Yawary (40) en Kauhsar Hussain (38). Het Belgische koppel van Afghaanse origine is sinds tweede kerstdag vermist. Ze verlieten die nacht tussen 0 en 6 uur hun woning in Carnières, een dorpje tussen Charleroi en La Louvière. Hun zes minderjarige kinderen lieten ze thuis achter. Het koppel reed weg in een witte Volkswagen Transporter. Die bestelwagen werd intussen gevonden op een verlaten bedrijfssite van Inter-Béton in Charleroi, dicht bij de Samber. Volgens het parket draaide de motor nog en brandden de lichten. Er werd ook een schoen van de vrouw gevonden. De oudste dochter van het koppel zou haar vader nog gesproken hebben vlak voor de ouders vertrokken. Hij zou haar gezegd hebben: 'Je ziet ons wellicht nooit meer terug.' Het koppel maakte naar verluidt vaak ruzie. Gisteren is gezocht in en rond de Samber. Voor de kinderen is intussen opvang voorzien.

